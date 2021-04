Estate 2021: l’estate delle case vacanze con piscina e dello smart working

Viaggiare in sicurezza la prossima estate si potrà? Sì, ma con tutte le precauzioni del caso. Sono in tanti gli italiani che fremono dalla voglia di partire, ma in attesa che la campagna di vaccinazione venga portata a termine conviene continuare a rispettare le regole che aiutano a limitare per quanto possibile il rischio di contagi. Ciò vuol dire che non ci si dovrà mai dimenticare della mascherina, se non altro perché si tratta di un dispositivo di protezione personale facile da utilizzare, che può essere portato dappertutto e decisamente utile. Al di là di quel che imporranno le norme nei prossimi mesi, nei contesti in cui il distanziamento dalle altre persone non può essere assicurato sarà sempre opportuno avere una mascherina a portata di mano… anzi, di bocca.

Igienizzare le mani

A rendere ancora più sicure le vacanze della prossima estate contribuirà la buona abitudine di lavare spesso le mani con acqua e sapone o, in alternativa, di utilizzare i gel igienizzanti quando si è in giro. L’igiene delle mani aiuta a ridurre le possibilità di contagio, e al tempo stesso è e sarà indispensabile prestare attenzione per evitare di toccarsi la bocca, gli occhi, il naso e la faccia in generale. Come insegnano le raccomandazioni fornite dal ministero della Salute, le mani vanno lavate con il sapone prima di toccare la mascherina per indossarla. Ma visto che in vacanza si trascorre molto più tempo fuori casa che in casa, sarà bene ricordarsi di mettere nello zaino o in borsetta un flacone di gel igienizzante e disinfettante a base di alcol, utile nei contesti in cui non si ha modo di lavarsi le mani con il sapone.

Come scegliere i luoghi giusti

Anche nell’estate nel 2021 sarà un imperativo categorico comportarsi in modo da combattere per quanto possibile la proliferazione del coronavirus, e il mezzo più efficace che si possa sfruttare in tal senso resta il distanziamento sociale. Nel momento in cui si decide dove andare in vacanza, quindi, conviene tenere conto dell’esigenza di stare alla larga dai posti troppo affollati. Meglio rinunciare per un anno agli ambienti chiusi e alle feste organizzate in ambienti ristretti. Inoltre, se si prenota una stanza in albergo non bisogna aver paura di chiedere quali precauzioni vengono adottate. Insomma, prevenire è meglio che curare, e informarsi prima serve a evitare rischi inutili in un momento successivo. Ci sono delle regole da rispettare, e qualunque struttura ricettiva deve organizzarsi per adeguarsi.

La scelta della casa vacanza

Nel caso in cui si prediliga la scelta di una casa vacanza rispetto al soggiorno in una camera d’hotel, ci si può affidare al motore di ricerca Bluepillow , che permette di confrontare più di 10 milioni di offerte disponibili sul web per trovare quella più conveniente. Scegliere Bluepillow, che non prevede alcun costo di commissione, vuol dire poter contare su un risparmio di tempo davvero consistente, una prerogativa indispensabile per i viaggiatori moderni.

Soggiorno in hotel: quali informazioni richiedere

Se, invece, non si vuole rinunciare ai comfort tipici di un albergo, è comunque opportuno raccogliere informazioni sulle pratiche seguite, per esempio per ciò che concerne la gestione della colazione e degli altri pasti, con riferimento in particolare alle modalità con le quali le stoviglie vengono igienizzate. Le attività di sanificazione sono indispensabili anche negli ambienti comuni, quali i servizi igienici e, se presenti, le strutture dei campetti sportivi, le spa e le piscine. In generale, sarebbe auspicabile che venissero garantiti spazi idonei per il distanziamento. Per chi viaggia in compagnia di bambini e ha intenzione di usufruire dei baby club, poi, è opportuno sapere se gli ingressi sono contingentati e in che modo.

Buoni motivi per scegliere una casa vacanze

Che si opti per un appartamento o per una villa, la casa vacanze è una scelta ideale per chi vuol godere di uno spazio in maniera esclusiva con i propri amici o con i propri familiari. Ci sono un sacco di valide ragioni per cui vale la pena di prendere in considerazione questa soluzione: per esempio la possibilità di mangiare in un contesto privato, e non in un luogo con altre persone come potrebbe essere il salone di un hotel, un ristorante o un bar. In più, si approfitta di una maggiore libertà dal punto di vista delle abitudini personali (si può girare per casa in costume da bagno) e per ciò che concerne la gestione dei propri orari.

Quali informazioni raccogliere

Anche per chi prenota una casa vacanze è comunque necessario richiedere alcune informazioni, per esempio sulle attività di sanificazione che vengono effettuate prima del check-in, ma anche sulla biancheria da bagno e sulla biancheria da letto che viene messa a disposizione degli inquilini. L’emergenza coronavirus non è ancora terminata, ma con un pizzico di attenzione sarà possibile vivere le vacanze estive del 2021 senza rischi.