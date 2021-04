“Le Verdi Praterie”, annullate le contestazioni mosse a soci, manager e dipendenti della società

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha «completamente annullato nei confronti di tutti e sei gli indagati coinvolti nell’inchiesta “Le Verdi Praterie” l’ordinanza che aveva contestato ai soci, ai manager e ai dipendenti della società ‘Le Verdi Praterie’ un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti e alla commissione di una truffa ai danni del Gestore dei Servizi Elettrici destinatario dell’energia prodotta dall’impianto.

L’avv. Francesco Verri ha difeso Antonella Stasi con l’avvocato Vincenzo Ioppoli, Franco Carvelli con l’avvocato Francesco Laratta e poi ancora Anna Crugliano, Salvatore Succurro, Antonio Muto e Raffaele Rizzo.

“Abbiamo lavorato – ha detto l’avv. Verri – un mese notte e giorno, letteralmente. Abbiamo letto le 13 mila pagine del fascicolo e acquisito i pareri dei massimi esperti della materia. Abbiamo scritto. E ieri abbiamo discusso davanti al Tribunale per due ore. Sono enormemente soddisfatto e grato ai clienti per la fiducia, ai colleghi per il lavoro collegiale, ai giudici per avere avuto la pazienza di leggere e ascoltare”.