Dieci nuovi contagi non sono pochi in un paese con pochi abitanti.

Così a Magisano la curva epidemiologica torna a essere motivo di preoccupazione.

Il numero dei positivi non supera le venti persone, ma tanto è bastato per determinare la chiusura delle scuole per tutta la settimana.

Le lezioni, come capita un po’ ovunque, continueranno con la didattica a distanza.