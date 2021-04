Minaccia il suicidio dal viadotto Morandi. Dissuaso da polizia e Vigili del Fuoco

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi sul Viadotto Morandi. Un uomo, secondo quanto è salito un lampione minacciando di lanciarsi nel vuoto. Secondo quanto si è appreso non è la prima volta che la stessa persona minaccia il suicidio con le stesse modalità. Sul posto vigili del fuoco e polizia che anche in questa occasione come in passato sono riusciti a riportarlo alla ragionevolezza.