Rotatoria ponte Nalini: Filippo Mancuso, lunedì partiranno i lavori

“Partiranno da lunedì prossimo i lavori per la realizzazione della rotatoria nei pressi del ponte Nalini”. A darne notizia è il consigliere provinciale Filippo Mancuso. “Finalmente comincia a concretizzarsi un’opera fondamentale per il quartiere marinaro del Capoluogo di regione su cui ho da parecchio tempo insistito con tenacia e convinzione.

La nuova infrastruttura è stata finanziata con fondi della Provincia, il cui presidente Sergio Abramo ne ha sposato la rilevanza strategica. La progettazione dell’opera – prosegue Mancuso- era stata avviata dapprima dal Comune di Catanzaro e poi è stata ultimata dall’ingegnere dell’Ente intermedio Eugenio Costanzo”.

“Anni di insistenza che consentiranno di migliorare l’accessibilità al quartiere Lido, garantendo il miglioramento dei flussi di traffico e assicurando ai cittadini la serenità di poter percorrere quel tratto stradale in massima sicurezza. La realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra le strade provinciali e le strade comunali permetterà di eliminare le attuali criticità. Infatti, oggi, le condizioni di sicurezza non sono adeguatamente garantite sia per l’elevato numero di punti di conflitto, sia per le attuali condizioni di visibilità”. “Si tratta di un ambizioso traguardo raggiunto dopo diversi anni. Una risposta concreta ai cittadini che finalmente saranno meglio tutelati durante la circolazione in uno degli snodi stradali più trafficati della zona Sud della città”.