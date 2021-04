Finocchiaro : “Il Covid ha innalzato il livello di guardia necessario, ma la Polizia di Stato non si è fatta trovare impreparata”

Festa della Polizia 2021, per il secondo anno le celebrazioni per la fondazione del corpo si sono dovute svolgere rispettando i rigidi protocolli imposti dalle normative anti- Covid. Ma non meno sentito è stato il calore e l’augurio che il Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro e il Prefetto, Maria Teresa Cucinotta, hanno voluto simbolicamente far sentire a tutti i poliziotti catanzaresi. “Uomini e donne – ha detto Finocchiaro- che si sono spesi su tutti i fronti aperti. Quello della lotta alla criminalità organizzata, del controllo del territorio e in quello non meno importante e significativo del rispetto delle norme, che sono cambiate molto velocemente, per il contrasto al diffondersi della pandemia”

“I mesi che verranno – ha detto ancora Finocchiaro – se da un lato ci fanno ben sperare per ciò che concerne la campagna di vaccinazione, dall’altro ci inducono a tenere la guardia ancora molto alta, raccogliendo l’invito del Procuratore Gratteri. Le tensioni sociali sono forti e la criminalità e’ capace di approfittarsene pet scopo ben lontani dalla legalità. Io conosco bene ormai tutti i poliziotti di questa realtà – ha concluso il Questore – e sono certo oltre che della loro professionalità anche del loro impegno affinché i cittadini ritrovino serenità e interlocutori sempre pronti”.