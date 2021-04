Sono 47.936 su 149.938 gli over 80 vaccinati

Sono 47.936 su 149.938, pari al 31,97 contro una media nazionale del 38,79%, gli over 80 che hanno ricevuto la prima e seconda dose di vaccino contro il Covid-19 in Calabria. Lo riporta il report settimanale sulle vaccinazioni pubblicato sul sito del Governo e aggiornato alle 8 di oggi. Quelli che hanno ricevuto la prima dose sono 73.351 (48,92) mentre sono in attesa della prima somministrazione 76.587 over 80 (51,08).

Nella fascia di eta’ 70-79 anni, i vaccinati con prima dose sono 19.682 su 185.899, pari al 10,59% contro una media nazionale del 19,89. Quelli, invece, che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose sono 7.608, parti al 4,09% mentre la media nazionale e’ del 2,48. Sono in attesa della prima dose 166.217 anziani tra i 70 e 79 anni (89,41%). In Calabria si registra poi il 100% di vaccinazioni con prima e seconda dose ai 12.414 ospiti della Rsa mentre la media nazionale e’ del 91,25. Sul fronte personale sanitario, devono ancora ricevere la prima dose 5.584 operatori (11,92%) sui 46.862 censiti in Calabria mentre hanno ricevuto la prima dose in 38.252 (81,63) e entrambe le dosi in 5.584 (11,92). Riguardo al personale scolastico, infine, hanno ricevuto la prima dose di vaccino in 22.224 su 46.350 (47,95% contro una media nazionale del 72,13%) e entrambe le dosi in 356 (0,77 contro il 0,95 nazionale). Restano dunque in attesa 24.126 persone pari al 52,05%