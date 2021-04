Zagarise, genitore positivo, classe in quarantena

Genitore di due alunni risulta positivo al Covid-19: chiusa una classe della scuola primaria e anche tutta la scuola dell’infanzia.

Non hanno fatto in tempo a rientrare a scuola in presenza dopo le vacanze di Pasqua e per alcuni alunni zagaritani e’ già tempo di tornare alla didattica a distanza. Ieri, dopo esito positivo di un genitore di due alunni frequentanti Istituto comprensivo di Zagarise, il primo cittadino Domenico Gallelli ha subito firmato ordinanza di chiusura delle classi interessate da possibile contagio.

La disposizione prevede la sospensione della didattica in presenza sino a mercoledì 14 oppure dino all’ esito del tampone molecolare. Scuole ancora chiuse anche nella vicina Magisano.