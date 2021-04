Si era incatenato per protesta, Michele Reggio ora ringrazia

Arrivano, dopo la legittima protesta , i ringraziamenti da parte di Michele Reggio, l’uomo costretto ad incatenarsi davanti al Comune per vedersi riconosciuto l’acquisito diritto ad andare in pensione per invalidità.

Pastoie e ritardi burocratici avevano impedito che la pratica andasse avanti spedita. “Oggi, dice, Michele Reggio, voglio ringraziare per l’interessamento l’assessore Danilo Russo e tutto il settore personale. Nulla ancora si è sbloccato, ma almeno ora le mail pec sono state aperte e ho fiducia nel fatto che la cosa andrà avanti in maniera più spedita”.