Botricello: donna positiva e incinta, oggi nasce la sua bimba

Il Covid-19 condiziona anche la vita dei posteri.

La comunità di Botricello vive ore di apprensione per una giovane concittadina positiva al virus pandemico e in procinto di partorire.

Si sa già che è una bambina la nascitura, si spera in un lieto fine come nelle favole.

La donna, settimo mese di gravidanza, è stata ricoverata ieri presso nosocomio Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Botricello, come altri centri in provincia di Catanzaro, è stata interessata da un focolaio nelle ultime settimane.