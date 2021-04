Minacce e violenza verso la compagna, un arresto

Nella notte di sabato 10 aprile arrivava sull’utenza di pronto intervento 112 della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme la richiesta di aiuto di una donna marocchina la quale, in pieno stato di agitazione, richiedeva l’intervento dell’Arma perché il suo compagno la stava aggredendo verbalmente e fisicamente.

Il tempestivo intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Sambiase ha interrotto l’azione criminosa e violenta dell’uomo. Da subito i Carabinieri giunti sul posto si rendevano conto di essere in presenza di un caso di “codice rosso”. La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Lamezia Terme ove a causa delle lesioni riportate è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Le indagini e gli accertamenti dei militari sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme si concludevano con l’arresto dell’uomo, disoccupato, il quale è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Compagnia di Lamezia Terme in attesa del rito per direttissima all’esito del quale gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Resta alta da parte dei carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme l’attenzione nel contrasto alle forme di “Violenza di Genere”.