Covid, Botricello piange la sua sesta vittima. E’ un operaio di 55 anni

Non ce l’ha fatta Maurizio Midiri. L’operaio del Comune di Botricello si è arreso poche ore fa al virus Covid-19 in ospedale dove era ricoverato

È lui la sesta vittima della pandemia nel popoloso centro in provincia di Catanzaro.

Sempre sorridente, sempre aperto al dialogo, la dipartita di Maurizio fa male anche perché il 55enne di Botricello era molto impegnato nel volontariato, molto attivo ella Croce rossa.

Mentre scriviamo, Botricello conta quasi cento positivi e tante altre persone in isolamento.