Cz servizi, la partita si gioca sui necrofori, il comitato analogo e sulla capacità di schivare “il fuoco amico”

E’ sulla gestione dei cimiteri , sulla capacità di “ripararsi” dal fuoco amico veicolato da taluni consiglieri di maggioranza, e sul ruolo del comitato analogo che si gioca il futuro della Catanzaro Servizi che ora pare essere davvero nelle mani del sindaco Sergio Abramo con cui l’amministratore Massimo Feroleto, pare abbia avviato un’interlocuzione diretta.

Il ruolo del Comitato analogo

Il vulnus in questo momento sarebbe rappresentato proprio dal ruolo del comitato analogo che non avrebbe mai convocato l’amministratore della Catanzaro Servizi per un contraddittorio diretto al fine di affrontare una situazione che si vorrebbe far apparire controversa.

L’esposto di Edicalt all’Anac e… i necrofori

Cosa è accaduto nei fatti? A febbraio la Edicalt, società che gestiva i servizi cimiteriali (tra cui quello dei necrofori che ha bisogno di particolari autorizzazioni di legge), presenta un esposto all’Anca, paventano una presunta elusione del controllo da parte della Catanzaro Servizi. La Edilcat ha sostenuto il suo esposto richiamando il verbale di dicembre del 2020 redatto da comitato analogo in cui veniva detto alla società Catanzaro servizi di non assumere personale, di non applicare la clausola sociale e che potrà essere valutata la possibilità di autorizzare una selezione pubblica proprio per il reclutamento dei necrofori (figure appunto altamente specializzate). Sempre la Edicalt ha poi sostenuto nel suo esposto che lal Catanzaro Servizi ha proceduto ad assumere il personale precedentemente impiegato proprio nell’srl che gestiva i servizi .

L’avvio della procedura da parte dell’Anac e il ruolo dei dirigenti comunali

L’Anac ha quindi avviato la procedura chiedendo a marzo 2021 di fornire riscontro indicando come possibile strada la revoca del Consiglio di amministrazione che avrebbe intrapreso iniziative unilaterali.

La dirigente della stazione appaltante del Comune il primo aprile scrive ai dirigenti responsabili e al segretario comunale chiedendo a sua volta spiegazioni su quanto accaduto.

Stessa richiesta viene inoltrata alla Catanzaro Servizi, il cui amministratore ha spiegato, per iscritto che nessuna clausola di salvaguardia era stata attivata e che non si era proceduta a nessuna selezione del personale.

Il primo strano caso del verbale del Comitato analogo recapitato prima alla Edilcat e poi all’interessato cioè la Catanzaro servizi

C’è poi un giallo da capire. Se la Edilcat, come scrive, è venuta in possesso del verbale del comitato analogo del 9 dicembre, come mai l’interessato, e cioè la Catanzaro Servizi questo verbale lo ha avuto solo il 24 dicembre? Per altro solo dopo altre due richieste inviate da Feroleto, in data 15 e 16 dicembre.

Il secondo strano caso del bando inviato per la pubblicazione e poi ritirato e poi la procedura per l’appalto si servizi di somministrazione di lavoro

Solo dopo e cioè in data 24 dicembre, la Catanzaro servizi ha avviato la selezione di due necrofori e lo ha inviato per la pubblicazione. Ma, a quel bando in realtà non è stato dati mai seguito .

A gennaio 2021, sempre la Catanzaro Servizi avvia la procedura sul Mepa volta all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il reclutamento di operai di diverso livello. La procedura, secondo quanto disciplinato per legge si configura come appalto di servizi e non come assunzione di personale poiché, secondo la legge 81/2015 “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo”

Cui prodest?

A chi giova dunque tanta confusione, condita anche da una leggera ignoranza su quelle che sono le procedure amministrative, attorno alla Catanzaro Servizi. Forse a chi sostiene un cambio al vertice dell’amministrazione della partecipata? Una cosa è certa, il fuoco è il più classico dei fuochi amici, non fosse altro perchè i cecchini sembrano essere seduti tra i banchi di Palazzo De Nobili e “la vittima” è comunque una partecipata del Comune di Catanzaro.