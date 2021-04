Il Comune di Botricello piange Maurizio: “Lavoratore dedito al sacrificio”

Il sindaco e l’intera amministrazione di Botricello hanno voluto esprimere il cordoglio per la morte di Maurizio, l’uomo deceduto nelle ultime ore. “Botricello piange Maurizio Midiri che ci ha lasciato, morto a causa del Covid. Stimato e persona solare, propositiva e generosa lascia un grande vuoto in tutti noi. La notizia della morte di una persona – si legge nella nota del Comune – è un fatto sempre doloroso, maggiore quando si tratta di una persona con la quale si è percorso un tratto di strada insieme. Un dipendente comunale, conosciuto da tutti come un lavoratore dedito al sacrificio, un amico sempre pronto, quando veniva richiesto, di giorno e di notte, a prodigarsi per dare il suo aiuto alla cittadinanza”.

Mai sono venuti a mancare presenza e spirito di servizio, anche durante i momenti più difficili.

Ha lottato contro un male che non gli ha lasciato scampo e, fino all’ultimo, nella possibile vittoria di una battaglia che, purtroppo, sembrava avere un esito già scritto. È una giornata triste per ognuno di noi che ci troviamo orfani di combattente autentico”.