Scuole chiuse a Borgia: positività tra i contatti di alunni e personale scolastico

Sono state riscontrate alcune positività da tampone rapido che riguardano familiari conviventi o contatti diretti di alunni, insegnanti e collaboratori Ata di tutti i plessi scolastici del nostro Comune, per questo motivo il sindaco di Borgia annuncia sui social che sta predisponendo ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presente sul territorio almeno fino a sabato 17/04 per avere l’esito del tampone molecolare delle persone coinvolte e avviare il relativo tracciamento.

Una seconda ordinanza sindacale, valida a partire da domani 14/04 fino al 25/04 compreso, prevederà:

🟠chiusura di tutte le piazze, ville e parchi giochi comunali (attraversabili solo per raggiungere i luoghi di culto) con divieto anche di camminare sul corso Mazzini o su altre strade comunali in gruppo o per motivi diversi dal raggiungere uffici o attività commerciali.

🟠divieto di fare attività motoria e/o sportiva in gruppo su tutto il territorio comunale ivi comprese le zone limitrofe al centro abitato

(es. brisella o altre zone di campagna) e la zona marina

🟠divieto di veglia funebre presso l’abitazione del defunto per persone diverse dai conviventi o dai parenti (genitori-figli-fratelli-nipoti) e congiunti avendo comunque cura di areare gli ambienti e di evitare assembramenti

🟠divieto di partecipazione alle messe funebri per persone diverse da parenti e congiunti nel limite massimo consentito dalla normativa in materia anti contagio

🟠limitazione degli spostamenti per soli motivi di necessità e urgenza

🟠ingresso contingentato nelle attività commerciali con distanziamento

🟠obbligo per le attività di igiene e cura della persona di lavorare solo su appuntamento senza che altri clienti attendano il proprio turno all’interno dell’attività commerciale

🟠divieto di consumo di cibi e bevande su suolo pubblico.