Viale De Filippis, cinghiale sulla strada manda in panico i residenti

E’ sempre emergenza cinghiale. Anche oggi, e non sarebbe la prima volta, un cinghiale è stato avvistato su viale De Filippis mentre correva indisturbato lunga l’arteria più importante della città. Un problema che crea evidenti disagi in tutti i quartieri della città e non sembra dare pace ai cittadini che ormai anche nelle ore pomeridiane rischiano di doversi scontrare con questi animali.