I Carabinieri della Compagnia di Soverato, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un ventiduenne di Chiaravalle ed un trentenne di San Sostene per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Davoli (CZ) unitamente agli uomini della Sezione Operativa della Compagnia di Soverato, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita in San Sostene, rinvenivano, opportunamente occultata sotto la terra di un vaso da fiori, circa 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sostanza era suddivisa in dosi (15 involucri di colore bianco termosaldati). La perquisizione consentiva inoltre di rinvenire il materiale necessario al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente nonché la somma in contanti di euro 1.500 circa, provento verosimilmente dell’attività di spaccio.

Foto 2 di 2



I Carabinieri della Stazione di Satriano (CZ), impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno invece identificato un soggetto di Chiaravalle che si trovava a bordo di un’automobile modello Fiat Punto, mentre percorreva la SP 148 che collega i comuni di Satriano e Gagliato. La perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire una busta in plastica trasparente con all’interno 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultata nelle scocche del portellone posteriore dell’auto.

I due soggetti, dopo le formalità di rito, sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e ristretti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.

Il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro per i dovuti accertamenti a cura del L.A.S.S. di Vibo Valentia