Tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto la dirigente del Miur Giovanna Boda indagata per corruzione. E’ molto grave

Giovanna Boda, dirigente di prima fascia e capo del Dipartimento delle Risorse umane del Miur, ha tentato il suicidio gettandosi nel vuoto. La notizia appare sul sito del quotidano Il Messaggero.

La dirigente era indagata per corruzione: avrebbe avuto in uso la carta di credito che avrebbe utilizzato per spese personali. Leggi qui la notizia.

La donna si è lanciata dal secondo piano di un appartamento a Roma.

È gravissima, ricoverata al Gemelli con fratture multiple.

“Dell’indagine e di una perquisizione domiciliare – si legge sul Messaggero – si era appreso dalla stampa, spiegando che gli investigatori del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza avevano perquisito la casa romana, l’ufficio di viale Trastevere e una soffitta nella disponibilità della donna.

Secondo le prime testimonianze ascoltate dalla polizia, intervenuta sul posto, la donna era sconvolta per la perquisizione subita”.