Teste chiave Rinascita Scott al processo Fenice a Torino: “A Carmagnola e in Calabria si facevano le stesse cose”

“A Carmagnola come in Calabria: si facevano le stesse cose”. Lo ha detto il collaboratore di giustizia Andrea Mantella testimoniando a Torino al processo di ‘ndrangheta Fenice-Carminius. Secondo Mantella, a Carmagnola (Torino) “la famiglia Arone e il clan Bonavota sono la stessa cosa: stessa fazione, stessa potenza. E guarda caso in questo paese ci sono tradizioni della Calabria. Compresa l”affruntata’, che e’ una manifestazione religiosa tipicamente calabrese.

I Bonavota sono a Carmagnola e si fa, i Bonavota sono a Toronto e si fa. Guarda caso”. Sempre secondo il collaboratore, a Carmagnola il “capo” e’ Salvatore Arone, che “rappresenta i Bonavota” e che negli ambienti “e’ rispettato come un santo o un padre Pio”. Mantella e’ un teste-chiave del maxi processo Rinascita-Scott in corso a Catanzaro.