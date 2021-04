Marcellinara, avviso per la selezione di tre componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione

Il Comune di Marcellinara ha pubblicato l’avviso per la selezione di tre componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance per il triennio 2021/2024. Le domande potranno essere inviate, entro le ore 12 del 30 aprile 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficioamministrativo@pec.comunemarcellinara.it.

“Puntiamo a mantenere sempre alta la qualità nei servizi erogati e questo non può prescindere da una politica attenta al personale e alla valutazione della performance organizzativa – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo. Abbiamo, da poco, stabilizzato i dieci lavoratori ex lsu ed lpu del Comune – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – e, come sarà possibile dalle disposizioni governative, metteremo in agenda le prove del concorso di istruttore tecnico geometra, che abbiamo bandito lo scorso anno. Con la nomina dell’OIV – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – puntiamo a monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni nonché la correttezza del sistema premiante, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità”.

Possono presentare domanda coloro i quali sono in possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita nel previgente ordinamento degli studi, nonché di idonee capacità personali, intellettuali, manageriali e relazionali derivanti da esperienza professionale almeno quinquennale, nell’amministrazione pubblica o in aziende private o enti privati, o da libero professionista, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della direzione ed organizzazione del lavoro e di gestione del personale, dei controlli interni, della misurazione e valutazione della performance.

I componenti dell’OIV non possono intrattenere rapporti commerciali e/o professionali con il Comune di Marcellinara, per tutta la durata dell’incarico a pena di decadenza. Non possono, altresì, essere nominati quali componenti dell’OIV: il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Revisore dei Conti e dei Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali.

Il Sindaco nomina i componenti dell’OIV tra quelli risultati idonei con decreto, a propria esclusiva discrezione. Al momento della nomina viene indicato anche il componente che rivestirà la funzione di Presidente nell’ambito dell’OIV. Il compenso da corrispondere ai componenti è determinato in € 1500,00 per colui il quale rivestirà il ruolo di Presidente e in € 1000,00 per ciascun componente