Sosta a pagamento strisce blu zona San Leonardo: ecco le novità

Sosta a pagamento strisce blu zona San Leonardo; estensione perimetrazione nella zona alla via Daniele; rilascio pass a residenti di via De Gasperi e di via Mario Greco nel tratto compreso tra l’intersezione stradale con via Daniele e l’intersezione stradale con via Buccarelli.

E’ quanto prevede la delibera della giunta con cui si va ad integrare un atto del maggio maggio 2018 procedendo, quindi, all’istituzione degli stalli di sosta strisce blu sul margine sinistro di via De Gasperi – tratto da via Buccarelli a via M. Greco – dove allo stato vi sono parcheggi liberi bianchi, mantenendo sul margine destro parcheggi liberi e spostando sempre sul margine destro i parcheggi per carico e scarico e disabili, allo stato posti sul lato sinistro; sul margine sinistro di Via Daniele – tratto da via De Gasperi a via M. Greco – dove allo stato vi sono parcheggi liberi bianchi, mantenendo comunque sul margine destro parcheggi liberi; b. perimetrare l’area delle strisce blu zona San Leonardo.