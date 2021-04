Soverato, domenica 18 aprile appuntamento Plastic Free per la pulizia della spiaggia

L’associazione Plastic Free Onlus, rappresentata su base locale dal referente provinciale Nicola Sestito e della referente della città di Catanzaro Irene Colosimo, promuove per domenica 18 aprile un’iniziativa ecologica finalizzata alla raccolta di plastica e rifiuti, presenti sul tratto di spiaggia adiacente il lungomare della città di Soverato.

Una manifestazione, la prima nella cittadina ma anche la prima in provincia in data nazionale che si inserisce nell’attività di pulizia, che si svolgerà in contemporanea su tutto il territorio nazionale dai volontari della onlus.

Ben 140 città italiane saranno coinvolte nell’iniziativa e più di 15.000 persone si sono già iscritte all’evento con l’obiettivo di rimuovere dall’ambiente 100.000 kg di plastica.

L’iniziativa è portata avanti in sinergia, con l’amministrazione del comune costiero, in linea con il protocollo d’intesa siglato tra il sindaco Ernesto Francesco Alecci e l’Associazione Plastic Free.

La raccolta avverrà dalle ore 9.00 fino alle 12:30. Il punto di ritrovo dell’appuntamento è presso il parcheggio vicino allo stabilimento balneare Verdemare.

I partecipanti, soci iscritti all’associazione, ma anche volontari del luogo, dovranno essere muniti di guanti da lavoro e cappellino. Dopo un breve briefing, si divideranno in gruppi, muniti di sacchi forniti dall’amministrazione Alecci.

Il materiale raccolto verrà conferito in un’apposita area adiacente il lungomare e successivamente verrà rimosso dal servizio di smaltimento di rifiuti operante nel Comune.

Partendo da Soverato, i volontari di Plastic Free si pongono l’obiettivo di ripulire tutta l’area del litorale, compresa tra San Sostene e Catanzaro Lido, attraverso i prossimi eventi di raccolta nei comuni interessati.