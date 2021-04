Terapia intensiva del Policlinico al collasso: molti giovani tra i ricoveri

Il reparto di terapia intensiva del Policlinico “Mater Domini” è al collasso. Si registrano molti giovani tra i pazienti ricoverati. Due pazienti in gravi condizioni sono stati collegati contemporaneamente all’ecmo, il macchinario per la respirazione extra-corporea, tra cui una cinquantenne trasferita dall’ospedale “Pugliese”. A causa della saturazione del reparto, una paziente è stata invece trasferita dal “Mater Domini” alla Rianimazione del “Pugliese”. Il tutto avviene in una giornata in cui, in Calabria, si è registrato un incremento dei casi: +560 e cinque vittime. Quattro nuovi ricoveri in rianimazione.