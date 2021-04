Viale Isonzo, “Aterp non interviene per acqua nei terreni limitrofi ai fabbricati”

Il Consigliere comunale Luigi Levato – scrive in una nota stampa Paolo Petrolo commissario straordinario dell’Aterp – legittimamente, sollevato una serie di problematiche che interessano alcuni insediamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà Aterp Calabria in Viale Isonzo a seguito, peraltro, di un sopralluogo congiunto tra i nostri tecnici ed i tecnici del Comune di Catanzaro.

Doverosamente occorre evidenziare che la presenza di acqua nei terreni limitrofi di Viale Isonzo non è di provenienza dall’insediamento Aterp, piuttosto, si presume, sia acqua di falda essendo i terreni interessati al livello dell’alveo del fiume prospiciente.

Aterp Calabria, attraverso un finanziamento con i fondi PNEA, in ogni caso, interverrà, in via definitiva, per convogliare le acque presenti nelle fondazioni dei nostri fabbricati.

Nel ribadire, come sempre, la nostra piena disponibilità alla risoluzione di ogni problematica, quando sono chiaramente riconducibili alla nostra sfera di competenza, auspichiamo che le ben note problematiche degli insediamenti di Viale Isonzo, e zone limitrofe, possano trovare soluzione attraverso il concorso collettivo delle Istituzioni, ad ogni livello di responsabilità, e che vengano assicurati i fondi necessari, da destinare soprattutto al Comune di Catanzaro e ad ATERP Calabria, per aggredire le criticità che ancora permangono in un’area della Città dove insistono anche chiarissimi problemi di ordine e sicurezza pubblica che vengono affrontati anche con sacrificio e dedizione dalle Forze dell’Ordine costrette ad operare in condizioni di oggettiva e nota difficoltà.