Collabora con la giustizia la “piovra” Nicolino Grande Aracri

La ‘ndrangheta e la sua immensa potenza. Il crimine presente in tutti i continenti, capace di uccidere e fare rumore ma soprattutto operare in maniera capillare nel silenzio delle stanze dei bottoni. Cutro capitale delle cosce grazie all’ascesa decennale del capo boss Nicolino Grande Aracri, “piovra” con oltre 500 uomini affiliati che operano in tutta Italia e oltre. E adesso, la svolta. Secondo quanto riportato oggi dal quotidianodelsud in un articolo a firma del collega Antonio Anastasi, il boss sta “cantando“.

Nicolino Grande Aracri avrebbe iniziato la collaborazione di giustizia riferendo ai magistrati i rapporti tra le cosche e il malaffare che riprende le più grandi operazioni di intervento del procuratore Gratteri negli ultimi anni.