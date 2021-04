Girifalco: si è spento l’imprenditore Salvatore Cristofaro, padre della “Brasilena”

Si è spento nella notte l’imprenditore Salvatore Cristofaro, titolare dell’azienda Acqua Calabria e fondatore della famosa bibita Brasilena , amata da moltissimi calabresi e non solo. Cristofaro aveva 96 anni. Di seguito il cordoglio dell’amministrazione comunale di Girifalco:

Lungimirante. Un imprenditore 2.0 quando il 2.0 non c’era ancora. Turuzzu de a Gazzoseria se ne va nella notte di una fredda giornata di una strana primavera.

Il dispiacere della comunità per la morte di Salvatore Cristofaro, padre fondatore dell’Acqua Calabria, è immenso. Il suo è stato un esempio di lavoratore, imprenditore creativo e brillante. In ogni parte del mondo i girifalcesi (e non solo), sorseggiando la Brasilena, lo ringraziano ancora per averci donato una bibita buona e il sogno, divenuto realtà, che la Calabria e Girifalco possono esportare eccellenza. Ovunque.

Alla famiglia Cristofaro e a tutti i dipendenti dell’Acqua Calabria va il cordoglio del sindaco e dell’intera amministrazione comunale.