Levato all’Aterp: “Non ho chiesto interventi in terreni privati”

Dichiarazione del consigliere comunale Luigi Levato (Catanzaro con Abramo):

“Prendo atto con soddisfazione della volontà di individuare soluzioni ai problemi dei caseggiati popolari di viale Isonzo e ringrazio il commissario straordinario Petrolo per l’interesse dimostrato. Mi preme sottolineare, comunque, che con la mia segnalazione non avevo fatto altro che riportare le sollecitazioni dei residenti, sia da parte di chi abita negli alloggi di edilizia residenziale dell’Aterp, sia da parte di quelli che abitano al di fuori della zona di competenza dell’Agenzia regionale. Di certo, non avevo chiesto ad Aterp un intervento diretto nei terreni privati, né avevo voluto sostituirmi ai tecnici, comunali o della stessa Aterp, indicando le cause di quegli “allagamenti”.

“Mi ero limitato a portare alla ribalta segnalazioni in modo costruttivo evidenziando, come è mio dovere, le preoccupazioni e le proteste dei cittadini. Accolgo in maniera assolutamente positiva la notizia, data dal commissario Petrolo, della presenza di un finanziamento destinato a risolvere una volte per tutte il problema delle acque che si convogliano nelle fondazioni dei fabbricati di competenza Aterp. Sono certo che gli interventi verranno eseguiti il prima possibile e consentiranno di intraprendere un grande passo avanti per migliorare la qualità della vita in quell’aree, ma nel frattempo mi auguro che in tempi molto più ristretti, nel giro cioè di qualche giorno, l’acqua presenti negli scantinati venga rimossa. Il Comune, per ciò che è di sua pertinenza, continuerà a fare la propria”.