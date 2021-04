Pentone, riduzione Imu e baratto amministrativo

Riduzione aliquota Imu e anche baratto amministrativo.

Non è stato uno stanco rituale l’ ultimo consiglio comunale di Pentone.

Come da agenda degli amministratori della cosa pubblica, l’imposta municipale sulle case si riduce dello 0,20%. C’era nel programma elettorale, non si e’ fatta propaganda. E non è finita qui: viene approvato anche il baratto amministrativo solo nei casi di acclarata e documentata indigenza. Si potrà così rispondere alle insolvenze con il senso civico.

Pentone sa dove trovare le buone notizie anche in tempi di pandemia.