Petilia Policastro, sospesi il vicesindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici

Il prefetto di Crotone Caterina Ippolito, con provvedimento adottato oggi, ha sospeso il vice sindaco di Petilia Policastro, Vincenzo Ierardi e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Antonio Curcio del Comune di Petilia Policastro.

“Il provvedimento e’ stato disposto – e’ detto in un comunicato della Prefettura – a seguito dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, adottata dal Gip del Tribunale di Crotone nei confronti dei due amministratori sottoposti ad indagine per i reati di peculato e corruzione in atti giudiziari”.

La decisione fa seguito all’inchiesta che vede coinvolto anche il sindaco del comune del crotonese, Amedeo Nicolazzi, attualmente ricoverato in un ospedale di Roma perche’ colpito dal Covid e l’ex vice sindaco Francesca Costanzo.