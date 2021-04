Amc: ‘I comportamenti da seguire alla guida delle bici elettriche’

E’ ormai partito il servizio di bike rent lanciato dall’Amc Spa, in sinergia con l’Amministrazione comunale di Catanzaro.

“Molto piacevole e agevole muoversi per le vie del capoluogo con le bici elettriche a pedalata assistita – si legge in un comunicato stampa dell’Amc – ma occorre osservare determinati comportamenti per la sicurezza propria e altrui.

‘Questi mezzi – evidenzia il colonello Franco Basile, responsabile servizi della Polizia municipale guidata dal generale Giuseppe Antonio Salerno – sono considerati veicoli a tutti gli effetti ed è necessario, quindi, seguire le norme comportamentali imposte dal Codice della Strada.

E’ possibile, pertanto, usare le bike sulle strade pubbliche – mai sulle autostrade – ma non sui marciapiedi e sul lungomare.

L’utente deve seguire il senso di marcia delle macchine e non guidare contromano, rispettare i semafori e gli altri segnali di precedenza.

Non si possono fare gare e acrobazie e, in presenza di gruppi di bici, occorre procedere in fila ordinata e non affiancati.

Non si può usare il cellulare e neppure ascoltare musica con gli auricolari che impediscono di percepire segnali acustici, come quelli del clacson o altri rumori di pericolo’.

Bisogna prestare molta attenzione ai pedoni – puntualizza Basile – e portare sempre con sé il buon senso. Per il resto, buona passeggiata in bici in città’.