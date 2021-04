Arrestato per spaccio di droga, va ai domiciliari

Dopo la convalida dell’arresto da parte del gip, ha lasciato il carcere di Crotone il 34enne C.A.B, di origine romena, arrestato dalla Polizia mercoledì scorso a Catanzaro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di involucri contenenti hashish, marijuana e cocaina pronti ad essere smerciati.

Insospettiti dal nervosismo del giovane durante un controllo in via S. Elena, gli agenti delle Volanti hanno perquisito la sua Fiat Punto e rinvenuto la droga occultata nel vano fusibili, 300 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, tre telefoni cellulari e un foglietto riportante un elenco di nomi ai quali venivano associati degli importi in euro. Altra droga, suddivisa in confezioni termosaldate e pronte allo spaccio, è stata rinvenuta nella successiva perquisizione effettuata nell’abitazione, nel rione Maddalena, nel centro storico di Catanzaro.

Complessivamente nel corso delle perquisizioni i poliziotti hanno rinvenuto nell’auto e nell’abitazione dell’uomo 11 involucri contenenti 52 grammi di hashish, 9 involucri contenenti 55 grammi di marijuana, 21 involucri contenenti 9 grammi di cocaina.

Il gip Matteo Ferrante ha convalidato l’arresto e ha contestualmente applicato la misura degli arresti domiciliari all’indagato, difeso dagli avvocati Enzo e Davide De Caro.