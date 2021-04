Il sindacato Coisp Mosap plaude ai colleghi delle Volanti di Catanzaro per l’importante attività antidroga

La federazione sindacale Coisp Mosap plaude alle iniziative antidroga poste in essere sul nostro territorio dal Questore di Catanzaro, dottor Finocchiaro, e si complimenta con il dirigente delle U.p.g.s.p per l’operato degli operatori della squadra volante “che oggi nel quartiere Aranceto – si legge in una nota a firma del segretario provinciale Raffaele Maurotti – hanno sequestrato un ingente quantitativo di cocaina.

A loro rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti, per l’attività operativa svolta costantemente sul territorio con tenacia e acume investigativo, permettendo di assicurare alla giustizia un noto pregiudicato che secondo l’accusa sarebbe dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, visto l’ingente quantitativo recuperato e sequestrato allo stesso.

Questa federazione – si legge infine nella nota – nell’ottica di promuovere la valorizzazione del merito tra il personale della Polizia, auspica che i colleghi vengano valorizzati con adeguati riconoscimenti premiali,cosa che sicuramente la nostra amministrazione ben rappresentata dal nostro Questore non farà venire meno’.