Sellia, due importanti lavori di riqualificazione al via nelle prossime settimane

Nelle prossime settimane partiranno due importanti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di due strategiche aree del comune di Sellia, tra loro vicine.

Il primo intervento riguarderà il costone dove insistono i resti del Castello Bizantino, edificato intorno al X secolo D.C. L’area soggetta a rischio idrogeologico sarà messa in sicurezza unitamente alle antiche mura che verranno anch’esse consolidate (utilizzando apposite malte) e secondo le rigide prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Artistici e Culturali. Il perimetro della fortificazione sarà reso finalmente accessibile e sarà illuminato. Avventori e turisti potranno godere a breve, fra l’altro, anche una vista mozzafiato che si apre su un braccio di mare che va da Le Castella al Golfo di Squillace, mentre nella parte retrostante è caratterizzato dalle montagne della Presila e della Sila Piccola.

Il secondo intervento riguarderà la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area comunale che si trova il Castello Bizantino e la chiesa di San Nicola. In questa zona sarà realizzato un piccolo teatro, con materiali eco e bio compatibili. Troveranno posto anche la riproduzione di statue di divinità greche, fra cui Apollo e Athena (Pallade). La leggenda vuole che nella zona di Sellia denominata, appunto, “Timpa di Pallade” fosse stato eretto, nei millenni passati, un tempietto dedicato proprio ad Athena. Sarà realizzato pure un piccolo “Bosco Sacro” attraverso, appunto, la piantumazione di piante ed arbusti sacri agli Dei (cornilio, alloro pamidale, ulivo spirale e leucocarpa, mirto).

Diversi altri saranno i richiami alla cultura ellenistica. Sarà un ritorno alle antiche origini, un tributo allastoria millenaria, la stessa che ha portato al gemellaggio col comune di di Creta, sancito oltre dieci anni fa, sempre dal primo cittadino Davide Zicchinella, in terra ellenica. Un modo elegante e bello per restituire a nuova vita un’area dal grande significato storico ed architettonico e creare un nuovo armonioso e equilibrato spazio per la cultura ed il teatro, per riportare Sellia indietro nei secoli, nei millenni, appunto tra Atene e Bisanzio. Oberata di impegni agenda amministratori cosa pubblica selliese.