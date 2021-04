Sellia: area fitness e parco giochi comunale all’ aperto

C’è nero su bianco: sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una piccola area fitness all’aperto nel piccolo borgo del catanzarese. Lo spazio individuato sarà quello del cortile dell’ex edificio scolastico che sarà riqualificato e videosorvegliato. Nella stessa area sorgerà un parco giochi per bambini.

A spiegare la ratio degli interventi il primo cittadino Davide Zicchinella: “Non si tratta di una scelta casuale. Infatti, i genitori, nell’attesa che i figli si cimentino con i giochi a loro dedicati, potranno, contemporaneamente e senza perdere la sorveglianza dei propri figli, dedicarsi alla loro salute fisica. Ad iniziare dalle neomamme. Ma gli attrezzi si prestano ad essere usati anche per le persone più avanti negli anni. Questo sarà uno spazio che nel tempo sarà arricchito di ulteriori attrezzi, adiacente alla nostra palestra comunale, nella quale nel recente passato, prima che la pandemia bloccasse ogni cosa, abbiamo organizzato corsi gratuiti di ginnastica dolce per giovani ed anziani. Essendo attività sportive praticate all’aperto potranno essere da subito praticate .

In ogni caso le attività saranno gratuite e opportunamente organizzate e monitorate da personale qualificato. Fra gli attrezzi che troveranno posto avremo una #Cyclette da esterno grazie alla quale si portano allenare non solo i muscoli degli arti inferiori ma anche quelli degli arti superiori (con particolare impegno del bicipite e del gran dorsale) garantendo benefici cardio-vascolari. Sarà istallato anche uno #HealthWolker, attrezzo perfetto per l’allenamento delle gambe,dei glutei e della vita; la postura eretta aiuterà ad aumentare la resistenza. Ci sarà anche uno #StepperSky, un attrezzo che attiva gli arti superiori ed inferiori e le articolazioni della vita, rafforza la flessibilità del gruppo muscolare e la funzione cardio-polmonare. La nostra piccola area fitness sarà dotata anche di un #HandleBoat, un attezzo che simula l’allenamento del canottaggio, un attrezzo che consente di migliorare la tonicità e la forza degli arti, del torace e dell’addome.”

Sellia si caratterizza sempre più come il borgo della salute. Unitamente a questa area fitness, saranno allestiti, nelle vie del centro storico, dei percorsi salute corredati da apposite app con misuratori di parametri vitali e aggiornamenti sulle calorie spese e la percorrenza. La resilienza al virus passa da Sellia anche attraverso lo sport.