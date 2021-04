“All’ospedale Pugliese mi hanno salvato la vita. Professionalità e calore umano”

È indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ”Pugliese Ciaccio” di Catanzaro , Francesco Procopio , la lettera di ringraziamento di una paziente per l’assistenza e le cure ricevute presso AO “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, nel marzo del 2021.

Scrivo spinta da un sincero e profondo sentimento di gratitudine. In un momento storico come questo dove la pandemia la fa da padrona e la nostra vita è messa a dura priva da tanti avvenimenti , ho potuto constatare l’elevato livello di competenze professionali della struttura sanitaria pubblica di cui Lei è Direttore Generale. Mi riferisco in particolare alla U.O. di ostetricia e ginecologia universitaria. Presso l’ambulatorio della” mie “dottoresse Federica Visconti ed Annarita Palumbo , facenti parte entrambe della equipe del professore Fulvio Zullo , mi è stato diagnosticato un grande” mioma cellulare atipico ad uno stadio avanzato. Fin da subito e dopo tutti i dovuti controlli, mi è stato prospettato l’intervento chirurgico, in isterectomia totale di grande impatto psicologico nonché fisico, e affidandomi profondamente delle capacità e della professionalità di questo staff non ho mai pensato a soluzioni differenti se non quello che mi consigliavano loro. Questi medici esperti e competenti, che con una pacca fraterna sulla spalla mi hanno rassicurato, facendomi sentire soprattutto il calore umano che si respira nel reparto, mi hanno fatto decidere repentinamente. (…) Seguito ed assistito anche psicologicamente e moralmente dagli straordinari medici/ infermieri(Rosangela, Daniela, Antonellina) Os (Giovanna,Salvatore) e specializzandi del reparto, sono stata sottoposta al delicato intervento in isterectomia totale , che mi ha salvato la vita.

L’intervento, è stato effettuato dal Prof. Fulvio Zullo ha guidato l’equipe medica composta dalla dottoressa Brisinda dalla dottoressa Lavecchia dott.ferrista La Greca e dalla dottoressa Nienderman con il supporto del bravissimo dottore Vincenzo Tortorella . Tali medici, oltre alle eccellenti qualità professionali messe in atto nell’effettuare l’ intervento chirurgico, hanno

dimostrato una collaborazione, un affiatamento ed un coordinamento impeccabili. Le capacità professionali tecnico-chirurgiche di altissimo livello, la facile accessibilità ai rapporti con il personale medico, la disponibilità costante nel fornire spiegazioni e nel preoccuparsi di aggiornarmi, hanno reso e continuano a rendere questa mia avventura meno amara. A tutti coloro che hanno partecipato all’intervento, e a coloro che indirettamente collaborano per alleviare le sofferenze di noi ammalati, vorrei esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia, per avermi accompagnato per mano alla fine di un tunnel, migliorando la mia qualità di vita , e posso affermare io stessa che “l’azienda ospedaliera di Catanzaro Pugliese Ciaccio” anche fra tante difficoltà ed in tempo di Covid è stata eccellente in tutto .

Come cittadino del Sud, ed in particolare della Calabria , sarebbe per me motivo di immenso orgoglio se l’AO Pugliese Ciaccio fosse valorizzato dalle Istituzioni come Centro di Eccellenza a livello nazionale, in quanto costituito da personale altamente qualificato, che tra le infinite difficoltà socio-economiche di oggi, continua a credere con fermezza nella propria difficile missione, dando anche sostegno psicologico e morale a chi come me, in un attimo, vede la propria vita sfuggirgli di mano”.

Lettera firmata