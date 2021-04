Erbacce che sovrastano le tombe in un paesaggio in cui complessivamente prevalgono incuria e degrado. Foto e video sono datate sabato 17 aprile e si riferiscono all’area interna di uno dei cimiteri di Catanzaro, quello situato nel quartiere S.Maria, su una collina al termine di una lunga salita.

Una location che potrebbe anche sembrare perfetta per un luogo in cui si onorano i defunti, non troppo lontano né troppo vicino al centro abitato, facilmente raggiungibile ma sufficientemente tranquillo. Ma sono le condizioni complessive del posto a lasciare più di una perplessità.

Gli scatti non lasciano dubbi: le lapidi in alcuni tratti paiono eccezioni paesaggistiche che interrompono la distesa di erbe alte che invece sono dominanti. E purtroppo la situazione si protrae da un po’ di tempo.

La lettrice Paola Gagliano, che ringraziamo per segnalazioni e immagini si chiede se sia giusto “che i nostri defunti vengano trattati così, lasciati nell’incuria e il degrado. Basterebbe poco. Perché per esempio non fare lavorare chi sta percependo il reddito di cittadinanza?”. Ipotesi fattibile? La giriamo a chi di competenza. Intanto in pagina le foto che testimoniano la situazione. Ciascuno si può fare una idea personale.