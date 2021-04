Domani a Catanzaro “Capitano Ultimo” incontra i poliziotti feriti a viale Isonzo

I poliziotti rimasti feriti lo scorso 27 marzo su viale Isonzo di Catanzaro, a seguito del rintracciamento di un minore tratto in arresto qualche giorno prima immediatamente dopo il suo arbitrario allontanamento da una comunità ove era stato collocato con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, saranno incontrati domani dall’Assessore regionale Sergio De Caprio, in un incontro organizzato dalle Segreterie Provinciali dei Sindacati di Polizia Siulp ed Fsp.

Sergio De Caprio, conosciuto come “Capitano Ultimo”, sarà accompagnato per l’occasione da don Nino Vattiata, il prete anti ‘ndrangheta e figlio di poliziotto in pensione, che, alle ore 11.00 nella sede della Segreteria Provinciale del Siulp, incontreranno i due poliziotti rimasti feriti per ringraziarli pubblicamente.