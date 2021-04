Presunti maltrattamenti al S. Francesco Hospital pm chiede rinvio a giudizio per 15 persone

Sono quindici le richieste di rinvio a giudizio per il procedimento relativo all’indagine riguardanti presunti maltrattamenti agli ospiti del S. Francesco Hospital di Settingiano Il pm Veronica Calcagno le ha ribadite al termine della requisitoria davanti al Gup di Catanzaro. In tutto in realtà sono 17 gli indagati ma due posizioni quelle di Concetta Scarfone e Marco Rocca sono state stralciate per difetti formali. Le accuse sono diverse: si va dai maltrattamenti alle lesioni personali colpose, dal sequestro di persona alla falsità ideologica. Ecco i nomi dei 15 che secondo il pm dovrebbero andare a giudizio

Marco Amoroso, 35 anni, Giuseppe Bonifacio, 49 anni, Rita Cerminara 38 anni, Anna Iannoccari, 58 anni; Antonino Massara, 56 anni; Antonio Munizza, 47 anni; Antonio Papuzzo, 51 anni; Luca Pilato, 38 anni, Antonio Rotella, 54 anni; Maria Teresa Lucia Pontieri, 61 anni; Luca Scardamaglia, 35 anni; Caterina Serratore, 52 anni; Etleva Ramaj, 52 anni e Antonio Lagrotteria, 31 anni Francesco Voci, 39 anni.

L’indagine scattò nell’aprile 2019 per episodi avvenuti in particolare nel 2016 e 2018.