Si è svolta l’Assemblea ordinaria annuale dei soci dell’Avis Comunale Catanzaro 2013

Nel pomeriggio di sabato 17 aprile si è tenuta, presso i locali della parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino di Catanzaro lido, messi a disposizione da Don Ivan, nel rispetto delle misure anti-Covid, l’Assemblea ordinaria annuale dei soci dell’Avis Comunale Catanzaro 2013.

I soci ascoltate le relazioni presentate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Commissione Verifica Poteri, il bilancio consuntivo 2020, nonché il bilancio preventivo 2021, previste all’ordine del giorno, venivano approvati all’unanimità.

L’Assemblea dei soci ha riconfermato l’attuale Presidente Rocco Quattrocchi, che ha espresso gratitudine per la stima e la fiducia dimostrata dai consociati.

La riconferma è arrivata anche per il Consiglio Direttivo, i cui membri partecipano attivamente non solo agli impegni direttamente collegati alla loro carica sociale, ma anche in tutte quelle attività o iniziative che si svolgono durante l’anno ad opera dell’Avis Catanzaro 2013, spinti dallo spirito associativo che è la colonna portante dell’associazionismo.

L’Assemblea ha visto, inoltre, la partecipazione del Presidente di Avis Provinciale Catanzaro, Franco Pietro Parrottino e del Presidente di Avis Regionale Calabria, Rocco Chiriano. Entrambi hanno preso la parola esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti dalla consorella Avisina, rappresentando lo stretto legame che si intreccia fra le Avis di ogni livello, improntato alla collaborazione e al sostegno reciproco, dando rilevanza alle persone che con la loro partecipazione concorrono alla realizzazione del bene comune.

Così come ribadito dal Presidente Quattrocchi che vede il motto dell’Associazione “donarsi per donare” che diventa azione di vita quotidiana verso il prossimo.