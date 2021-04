Droga nel Soveratese, gli arrestati (NOMI)

Undici persone sono finite in carcere e 10 ai domiciliari nell’ambito dell’operazione The Keys condotta dai carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Soverato con il coordinamento della Procura distrettuale, a vario titolo accusate di associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi clandestine, danneggiamento, con l’aggravante di aver indotto minorenni a commettere i reati.

GLI INDAGATI

Davide Andreacchio, 28 anni, residente a Guardavalle;

Raffaele Campagna, 30 anni residente a Guardavalle;

Rocco Colubriale, 33 anni, di Soverato;

Francesco Cosentino, 26 anni, residente a Guardavalle;

Shara Cuoci, 34 anni, di Soverato;

Angelo Gagliardi, 26 anni, detto “U Diavulu”, residente a Guardavalle;

Cosimo Gagliardi, 61 anni, di Guardavalle;

Domenico Geracitano, 20 anni, di Soverato;

Mattia Guido, 28 anni, residente a Guardavalle;

Anthony Lo Piccolo, 34 anni, residente a Davoli;

Giulio Lo Piccolo, 36 anni, residente a Davoli;

Marco Maugeri, 35 anni, residente a Catanzaro;

Gianluca Menniti, 22 anni, residente a Guardavalle;

Salvo Gregorio Mirarchi, 30 anni, residente a Montepaone;

Saverio Mirarchi, 35 anni, residente a Montepaone;

Giuseppe Riitano, 26 anni, residente a Guardavalle;

Fabio Romeo, 37 anni, residente a Soverato;

Giuseppe Francesco Russo, 31 anni, residente a Montepaone;

Marco Ussia, 22 anni, residente a Guardavalle;

Nicola Voci, 30 anni, residente a Montepaone;

Vincenzo Voci, 27 anni, residente in Germania.