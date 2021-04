Il Covid strappa all’affetto dei suoi cari un uomo di 82 anni

Anche a Zagarise il Covid strappa lacrime e procura dolore: morto ieri un uomo di 82 anni.

Il cittadino zagaritano era ricoverato in terapia intensiva da giorni presso nosocomio di Catanzaro.

Nel piccolo centro presilano resta alta attenzione con 19 casi positivi e l’Amministrazione comunale, primo cittadino Domenico Gallelli, impegnata in una serie di giornate screening per circoscrivere l’infezione.

A Zagarise chiuse anche le scuole e inaccessibili gli spazi pubblici.