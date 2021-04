La questione Sant’Anna arriva sul tavolo del Prefetto. Ma intanto l’Asp la esclude dall specialistica ambulatoriale

Si terrà giovedì in Prefettura un incontro voluto dal rappresentate del Governo, Maria Teresa Cucinotta, per discutere, insieme al Commissario dell’Asp Luisa Latella e al commissario della sanità Guido Longo la situazione del Sant’Anna Hospital.

Se da un lato questa è una buona notizia dall’altro la clinica, al centro di una disputa proprio con l’azienda sanitaria, non è stata tra le destinatarie della comunicazione ricevuta dalle altre strutture, per la contrattualizzazione della specialistica ambulatoriale. Non la cardiochirugia per intendersi o l’alta specializzazione, da cui al momento la struttura sembra quindi essere esclusa.

L’interesse però arriva fino alle stanze di Montecitorio. Il Cda ha infatti avuto rassicurazioni sul fatto che sarà presentata un’interrogazione parlamentare al ministro Speranza, da parte della deputazione calabrese, sulla situazione di tutta la sanità regionale e quindi anche della clinica.

E, per far capire l’importanza della struttura sul territorio, è stata avviata una campagna che parte dal basso. Ex pazienti, pazienti, famigliari o semplici cittadini stanno inviando mail a tutte le istituzioni per salvare la clinica catanzarese.