Medico aggredito in ambulatorio dal figlio di una paziente vaccinata per un sospetto effetto avverso

La madre avverte un malore dopo aver fatto il vaccino e lui va dal medico per aggredirlo. E’ accaduto a Lamezia Terme (Catanzaro) dove una signora over80 dopo aver ricevuto la dose di vaccino (Pfizer) è tornata a casa, accusando poi lievi malori. A quel punto il figlio, addebitando il malessere all’inoculazione, è andato nello studio del medico di famiglia, e avrebbe sferrato un pugno ed uno schiaffo al sanitario. “Il medico ha denunciato il fatto alle autorità giudiziarie”, come spiega il segretario nazionale della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, Francesco Esposito, che ha immediatamente espresso solidarietà al collega: “Ora basta. Non è accettabile che si aggrediscano i medici oltretutto nel pieno della campagna di vaccinazione. In una grave situazione di emergenza, serve l’impegno di tutti e la collaborazione della cittadinanza. Un possibile effetto avverso non può essere la giustificazione della violenza: i medici sono in prima linea per prendersi cura dei pazienti, non per essere i capri espiatori dell’intolleranza”.

“Infine – conclude Esposito – vogliamo fare un appello alle istituzioni affinché si stringano a sostegno del medico di famiglia aggredito e di tutti i medici. Ma anche un invito a trasmettere agli italiani l’importanza della vaccinazione e la sicurezza del vaccino”.