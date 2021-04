Nomina Dg della Mater Domini, il nome di Giuliano non era tra gli idonei valutati dalla commissione

Sono 18 gli idonei a ricoprire la carica di direttore generale dell’Azienda Materdomini di Catanzaro. Come risulta dal verbale della commissione giudicatrice.

Diciotto nomi, messi in ordine alfabetico. Ma alla lettera G, non compare il nome di Giuseppe Giuliano, nominato invece, dal Commissario Longo, al vertice dell’azienda universitaria.

Non perché Giuseppe Giuliano non abbia i requisiti, semplicemente non è idoneo per quel ruolo e quel posto. Non può, secondo il giudizio riportato nei verbali firmati dalla commissione, guidare l’azienda universitaria, proprio per la pecuiliarità che la contraddistinguono.

Sempre secondo la commissione, Giuliano avrebbe, se mai, potuto ricoprire lo stesso ruolo manageriale, ma all’azienda Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

In quella graduatoria infatti il nome c’è ed è tra gli idonei.

Pasticcio, refuso, noncuranza? Qualunque sia il motivo che ha portato alla discrasia tra gli esiti della valutazione della commissione , gli atti sono per altro tutti ufficiali e riportati sul sito della Regione Calabria, (LEGGI) e la nomina, che allo sato risulta errata, non sarà mai una buona ragione che possa giustificare il “disgraziato” governo commissariale della sanità in Calabria.