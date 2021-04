Addio a Francesco Merante, l’uomo adulto con il cuore e l’animo di eterno fanciullo

Difficile da credere, ancora di più da scrivere. E’ andato via discretamente come aveva vissuto. Francesco Merante. Giornalista per passione, guardia giurata per mestiere, amante degli animali, tanto da decidere di cambiar casa pur di poterli accogliere tutti, profondo conoscitore del mare e appassionato di fotografia.

Un infarto lo ha strappato all’amore della moglie Stefania e all’affetto dei tanti amici che aveva e che gli volevano bene. Perché a Francesco Merante si poteva solo voler bene. Uomo adulto nell’aspetto, tenero fanciullo nell’animo. Di lui avresti solo potuto dire che “non faceva male ad una mosca”, perché quella mosca lui l’avrebbe accolta in casa. Difficile dire addio a persone di tale calibro umano. Doveroso farlo nel solo modo che meritano. Con un sorriso. Ciao Francesco