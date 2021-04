Das Autopoint: ‘Ben quattro distacchi di Enel in pochi giorni, grossi disservizi per il nostro lavoro’

“Come se non bastasse la crisi generata dal Covid, ad infierire ulteriormente sulla Das Autopoint, service Volkswagen e tutte le aziende interessate che si trovano su Viale Emilia ci si mette anche Enel distribuzione, che per effettuare i lavori anziché utilizzare i fine settimana, preferisce fare continui distacchi selvaggi e ripetuti, ben quattro in pochi giorni, con orari a proprio comodo, addirittura dalle 13 alle 21 costringendoci, oltre a mandare indietro i nostri clienti, addirittura a rimanere in azienda fino a tarda ora per permetterne la chiusura.

Tutto questo è indice di una Italia malata che non funziona, e soprattutto che non ha rispetto delle partite iva e relativi dipendenti”. Ad affermarlo è l’amministratore di Das Autopoint Srl Alessandro Tommaso Leone.