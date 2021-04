Nonna Vittorina, 100 anni al vaccino da sola e grinta da vendere: ‘Non mi avevano chiamata? Niente di più falso’

Lucia Vittoria Talotta classe 1920. 100 anni e 4 mesi. Di Soveria Simeri.

Vittorina (così la chiamano i suoi paesani e amici) da qualche giorno è balzata agli onori della cronaca nientemeno nazionale, come la nonnina a cui l’amministrazione comunale soveritana si era dimenticata di far somministrare il vaccino contro il Covid-19.

La notizia è immediatamente rimbalzata da social in social e da testata in testata, anche perché si narrava che l’arzilla vecchietta si fosse presentata comunque, da sola, al centro vaccinale del suo paese per dire: “ E io?”.

Niente di più falso. A smentire la vicenda ai nostri microfoni è la stessa Vittorina la quale, possiamo però confermare che arzilla lo è per davvero! Guardare per credere.