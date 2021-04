Anche il Comune di Catanzaro aderisce alla Giornata mondiale della Terra

Anche l’amministrazione comunale aderisce alla Giornata mondiale della Terra. Lo hanno affermato gli assessori Danilo Russo e Domenico Cavallaro.

I due delegati di giunta hanno voluto ricordare ai cittadini “la necessità che ognuno segua le buone prassi messe in atto dal Comune, dal rispetto degli orari e delle modalità di conferimento della raccolta differenziata alla segnalazione di abusi e illeciti sul fronte dell’abbandono illecito dei rifiuti e della presenza di discariche abusive, piccole o grandi che siano”.

“Sono i comportamenti quotidiani di ciascuno di noi – hanno aggiunto Russo e Cavallaro – che rappresentano la volontà di rispettare la nostra Terra, la cui Giornata mondiale che si celebra ogni anno il 22 aprile, deve essere di fatto rispettata giorno dopo giorno. Legalità e ambiente sono tematiche strettamente connesse, una tutela l’altra. Proteggere l’ambiente diventa anche un modo per combattere le ecomafie e i reati in materia ambientale. Lottare contro qualsiasi abuso – hanno concluso – è l’arma migliore che si possa usare per difendere la Terra intesa come territorio che ci circonda soprattutto in un momento nel quale la pandemia ha ampliato le sfide nei confronti del pianeta e dell’umanità. Da salvaguardare ora più che mai a partire dalle piccole cose”.