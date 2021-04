Forti rallentamenti al traffico in entrata ed in uscita dalla città per un incidente avvenuto nella galleria del Sansinato, in direzione Catanzaro.

A causa di lavori in corso è aperta una sola galleria a doppio senso di circolazione, per cui si registrano lunga code sia sulla statale 280 in ingresso, che su viale De Filippis e via Lucrezia Della Valle in uscita. Almeno due i mezzi coinvolti una Fiat Panda e una Opel. Sul posto la polizia stradale. Non sono al momento segnalati feriti.