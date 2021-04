Le notizie che fanno il giro del mondo. E si fermano in alcuni in particolare. Come in Inghilterra dove la notizia del dipendente “assenteista” del Pugliese-Ciaccio è stata tratta dalla tv e in particolare dalla BBC.

Del resto è singolare la storia dell’uomo che ha percepito lo stipendio senza mai essere andato a lavoro per ben 15 anni.